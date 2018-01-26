أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ايقاف البرازيلي داني ألفيش مدافع باريس سان جرمان متصدر الدوري ثلاث مباريات إضافة إلى مباراة رابعة مع وقف التنفيذ بسبب تحديه حكم اللقاء مع ليون في الدوري.
وكان سان جرمان خسر الأحد أمام ليون 1-2 في المباراة التي شهدت طرد لاعب برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا بعد مرور نحو ساعة لاقترابه وجها لوجه من الحكم كليمان توربان الذي وبخه بعد عرقلة عنيفة وخطيرة ضد تانغوي ندومبيلي.
وكتب ألفيش في اليوم التالي عبر "إنستغرام" أن "القرارات قد اتخذت. خسرنا المعركة، لكني سأتابع الاعتقاد بأن الحكم أحرج بقراره".
وأضاف "منذ متى كان عدم الاتفاق (مع الآخر) يعتبر قلة احترام؟ إذا كنت تريد رمي مسؤولية الخطأ علي، فإنك تستطيع ذلك ".