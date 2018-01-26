وكان سان جرمان خسر الأحد أمام ليون 1-2 في المباراة التي شهدت طرد لاعب برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا بعد مرور نحو ساعة لاقترابه وجها لوجه من الحكم كليمان توربان الذي وبخه بعد عرقلة عنيفة وخطيرة ضد تانغوي ندومبيلي.

وكتب ألفيش في اليوم التالي عبر "إنستغرام" أن "القرارات قد اتخذت. خسرنا المعركة، لكني سأتابع الاعتقاد بأن الحكم أحرج بقراره".

وأضاف "منذ متى كان عدم الاتفاق (مع الآخر) يعتبر قلة احترام؟ إذا كنت تريد رمي مسؤولية الخطأ علي، فإنك تستطيع ذلك ".