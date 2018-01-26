ولفت وباء الحصبة في ألمانيا الذي قتل أربعة أشخاص في العام الماضي نظر منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية دولية أخرى.

غير أن الحصيلة التي وردت في البيانات المنشورة لعام 2017 غذت الجدل بعد أن مرر الحزب الديمقراطي تشريعا في العام الماضي يجعل عشرة أمصال إجبارية.

وأثارت الرابطة اليمينية وحركة النجوم الخمس الشعبوية اللتان تسعيان إلى انتزاع السلطة من الديمقراطيين في انتخابات الرابع من مارس/ آذار الكثير من الاحتقار بسبب التعليقات المعارضة للتطعيم الإجباري أو التشكيك في فعاليته.

وأوردت إيطاليا 2211 حالة إصابة بالحصبة في عام 2013 و1674 في عام 2014 و251 في عام 2015 و844 في عام 2016.