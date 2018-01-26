وصرح ترامب، في مقابلة مع "سي إن بي سي"، "الدولار سيزداد قوة وفي نهاية المطاف أنا أريد أن أرى الدولار قويا"، مضيفا أن تعليقات منوتشين أسيء تفسيرها.

وقال منوتشين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، إن واشنطن "ليست قلقة في الأمد القصير" من ضعف مستوى الدولار.

وأضاف منوتشين الذي أدلى بتصريحاته الأربعاء، إلى تراجع سعر الدولار: “أعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة (..) لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بـ 0.36 في المئة إلى 89.522، في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.438 .