وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة الأركان المشتركة للصحفيين "سنواصل الحديث مع الأتراك بشأن إمكانية إقامة منطقة آمنة".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريحات وزير الخارجية التركي التي قال فيها "إنه لن يكون من الصواب بحث مثل هذه المنطقة قبل حل قضايا متعلقة بالثقة بين البلدين".

من جانبها، قالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون إنها علمت بتقارير إعلامية أفادت بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نقل جنودها خارج مدينة منبج، لكنها أوضحت أنها لا تعلم أي تغيير في وضع القوات.