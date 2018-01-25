من جانبه، دعا أحمد محمود محافظ محافظة تعز أنباء المحافظة للوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطني، في العملية العسكرية الواسعة المدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد المحافظ في بيان أن "كابوس الاٍرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، وأن فجرا جديدا ومستقبلا زاه يليق بتضحياتكم وطموحاتكم في طريقه إلى الشروق".

وجاء في بيان المحافظ: "أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشات الكهنوت الحوثية أن يهبّوا لنصرة إخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأن ينتفضوا ويثأروا لكرامتهم وحريتهم .. جيشكم الوطني الباسل قادم إليكم فكونوا الدعم والغيث والسند".

وكان الجيش اليمني الوطني أعلن، الخميس، إطلاق عملية عسكرية بمشاركة كافة الألوية العسكرية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، لفك الحصار المفروض على تعز منذ ثلاثة أعوام واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المتمردين.