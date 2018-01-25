وقال مورينيو "أود أن أقول شكرا جزيلا للملاك وللسيد (ايد) وودوارد على الاعتراف بعملي الشاق وتفاني. أنا مسرور لأنهم يشعرون ويثقون بأنني المدرب المناسب لهذا النادي الرائع في المستقبل المنظور".

يذكر أن مورينيو بدأ مهمته مع مان يونايتد في الموسم الماضي، وقاده إلى لقبي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وأهل لقب "يوروبا ليغ" "الشياطين الحمر" للمشاركة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ مانشستر الدور الثاني أيضا لمواجهة إشبيلية الإسباني، وذلك لأنه كان خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة إلى هذه البطولة في الموسم الماضي.

