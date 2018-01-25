وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن "الشهادة، المؤرخة في يناير عام 2013، تفيد باستمرار عنان بالخدمة العسكرية حتى تاريخ الشهادة".

وكان مرسوم قانون، صادر في 23 نوفمبر عام 2011، اعتبر جميع أعضاء المجلس العسكري آنذاك، ومن بينهم عنان، ضباطا مستدعين مدى الحياة بعد تقاعدهم.

ويمنع القانون العسكري الضابط تحت الاستدعاء من مباشرة الحقوق والواجبات السياسية (الترشح أو التصويت في الانتخابات المختلفة)، وهو ما خالفه عنان بإعلان ترشحه للرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو التأكد من عدم استدعائها له.

كما تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.

وكان يتعين على عنان، لحل هذه المشكلة، التقدم بطلب لوزارة الدفاع لوقف استدعائه.