ورغم تقدم الرجاء بهدف عن طريق حمادة ناصر في الدقيقة 40، سجل المغربي وليد أزارو (51) وباسم علي (59) وإسلام محارب (73) أهداف الأهلي ليقلب النتيجة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة، وابتعد بفارق 6 نقاط عن ملاحقه الإسماعيلي وله مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، في حين توقف رصيد الرجاء عند 12 نقطة وازداد موقفه صعوبة سعيا لتجنب العودة إلى الدرجة الأولى.

وكانت المباراة من طرف واحد سيطر فيها الأهلي على المجريات، رغم التغييرات التي أجراها المدير الفني حسام البدري على التشكيلة بهدف إراحة بعض الأساسيين من ضغط المباريات، وتعويض الغيابات بسبب الإصابات.

ولم يستطع الأهلي في الشوط الأول زيارة شباك مضيفه الذي أشرك مدربه رمضان السيد اللاعب الوافد من الملعب التونسي غازى بن لطفي، إضافة إلى المنتقلين إلى صفوفه في صفقات جديدة، مثل حمادة ناصر وأحمد عبد الواحد ومحمد عبد الله.