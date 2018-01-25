وأوضح ميغيل بايشو، الذي كان زميل رونالدو في سبورتنغ لشبونة، أن "الدون" صاحب الـ 32 عاما يتمنى أن يعتزل مرتديا قميص النادي البرتغالي.

وبينما كان بايشو يتسلم جائزة نيابة عن رونالدو في لشبونة، الأربعاء، قال لصحيفة "ريكورد" البرتغالية إن صديقه "يأمل أن ينهي مشواره مع سبورتنغ لشبونة إن كان هذا ممكنا".

إلا أنه أضاف: "صحيح أنه يتحدث عن هذا. في الحقيقة هو طلب مني أن أقول هذا هنا. هناك إمكانية".

وكان رئيس نادي سبورتنغ لشبونة برونو كارفاليو، أبدى في وقت سابق ترحابا شديدا بعودة قائد منتخب البرتغال.

وبدأ رونالدو مسيرته كلاعب محترف مع سبورتنغ لشبونة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003، ومنه إلى الفريق الملكي عام 2009.

وخلال الأسابيع الماضية، لمحت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية إلى إمكانية عودة اللاعب إلى "الشياطين الحُمر"، إلا أن تعاقد النادي مع ألكسيس سانشيز ومنحه القميص رقم "7" كشف أن رونالدو لم يعد في حسابات الفريق الإنجليزي.