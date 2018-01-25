وقالت هيئة النزاهة إن "جهوداً استثنائيةً بذلتها الهيئة على مدى عدَّة سنوات في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداد المُدان السوداني المُتضمِّنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية"، وفق "فرانس برس".

وأشارت الهيئة إلى أن المُدان مطلوب للقضاء العراقي في 9 قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس المشدد، على خلفية إضراره العمدي بالمال العام".

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة أنه "أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية".

وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي .

وينتمي السوداني إلى "حزب الدعوة - تنظيم العراق"، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتي انبثقت عنها حكومة إبراهيم الجعفري.

وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة إبراهيم الجعفري، ثم بعد انتخابات 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة في حكومة نوري المالكي.

واستقال في عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في قضايا شقيقهم الوزير.