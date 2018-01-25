وكما يوحي الاسم، فإن القمر الأزرق الدامي العملاق عبارة عن "قمر أزرق" و"قمر دام" و"عملاق"، وهذا الحدث شهده العالم آخر مرة في 31 مارس عام 1866.

وبخلاف ما يتوقع القارئ، فإن القمر هنا لن يكون "أزرق"، لكن التسمية في العادة تطلق على ظاهرة فلكية تعني أن القمر يكتمل مرتين في شهر واحد، وفي هذه الحالة سبق للقمر أن ظهر مكتملا في الثاني من يناير الجاري، وهو ما سيحدث في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

يذكر أن البعض يطلق على ظاهرة القمر الأزرق هذه أيضا اسم "قمر الذئب".

كذلك سيكون هذا القمر المكتمل "أحمر" أو "مائل للحمرة"، وذلك بسبب حدوث ظاهرة الخسوف، وذلك بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس، أو ما يعرف بظاهرة الاقتران الكوكبي، حيث سيغطي ظل الأرض القمر، غير أن هذه الظاهرة ستشهدها بعض المناطق في العالم.

أضف إلى ذلك أن القمر سيكون عملاقا، وهي الحالة التي تحدث عندما يكون القمر في أقرب مدار إلى الأرض، بحيث يصبح أكبر حجما وأكثر سطوعا.

لكن أين يمكن رؤية القمر الأزرق الدامي؟

يستطيع السكان في كل من أستراليا ونيوزيلندا ووسط وشرق آسيا وإندونيسيا وألاسكا وهاواي وأنحاء من أميركا الشمالية.

يشار إلى أن القمر المكتمل سيظهر مرتين أيضا في شهر مارس المقبل، كما أن ظاهرة الأقمار الزرقاء تحدث كل عامين ونصف العام في المتوسط.