ودمرت مقاتلات التحالف العربي دبابة لميليشيات الحوثي الإيرانية في الأمن المركزي شرقي مدينة تعز.

وتحقق القوات الشرعية تقدما في منطقة الضباب غربي تعز، خاصة باتجاه جبل المنعم بعد هجوم لها على مواقع الحوثيين من عدة جهات.

وتؤمن السيطرة على هذا الجبل، خط الضباب وهو المنفذ الغربي والوحيد لمدينة تعز.