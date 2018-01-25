وتكشف البيانات من بنك التسويات الدولية، الذي يعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار عقب زيادة بلغت 5.2 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات التي تغطي حتى نهاية سبتمبر ولا تأخذ في اعتبارها الائتمان في حوزة بنوك وشركات مالية أخرى، (أشارت) إلى زيادة قدرها 10.5 بالمئة في الديون المقومة باليورو إلى 2.9 تريليون يورو، فضلا عن ارتفاع وصل إلى 3.3 في المئة في الديون المقومة بالين إلى 43.8 تريليون ين.

وقفزت مستويات الديون العالمية، على مدى السنوات العشر الماضية، بعدما خفضت الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية.