ويلتقي شيليتش في النهائي الأول له في البطولة الأسترالية مع الفائز من مباراة الجمعة، بين السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب والمصنف ثانيا والكوري الجنوبي تشونغ هيون الثامن والخمسين عالميا.

وسبق لشيليتش أن تواجه الصيف الماضي مع فيدرر في نهائي بطولة ويمبلدون وخرج السويسري منتصرا، ليحرم بذلك منافسه الكرواتي العملاق (198 سنتم) من لقبه الكبير الثاني بعد ذلك الذي توج به عام 2014 في فلاشينغ ميدوز حين تغلب في نصف النهائي على فيدرر بالذات، محققا فوزه الوحيد على الأخير من أصل 9 مواجهات حتى الآن.

ولم يجد شيليتش صعوبة تذكر في انهاء مشوار ادموند الذي كان أول بريطاني باستثناء اندي موراي الذي خسر النهائي خمس مرات، يبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا منذ أكثر من 40 عاما عندما حقق ذلك جون لويد عام 1977.