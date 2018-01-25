وذكرت منصة WFP SNAP التابعة للبرنامج التي تستند إلى أدوات تحليلية، أن السودان يشهد ارتفاعا حاداً في أسعار السلع، بعد تحرير سعر القمح ورفع الدعم الحكومي عنه، وإقرار الحكومة لموازنة 2018 برفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهاً للدولار الواحد.

وأظهرت المنصة خريطة السودان باللون الأحمر الذي يعني مرحلة الإنذار.

يشار إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت في السودان خلال الأيام الماضية وتضاعفت أسعارها عن الشهر الماضي، وسط استياء حاد من قبل المواطنين وتدخلات حكومية لخفض الأسعار.

وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، من العقوبات ومن انفصال الجنوب عام 2011، حين فقد ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.