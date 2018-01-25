وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد دعا المقدم درو كاري الفائزة في الجولة التمهيدية في برنامجه الترفيهي إلى المسرح، للحديث بعد فوزها.

لكن المقدم، وهو فنان كوميدي، لم يكن مستعدا لرد فعل المتسابقة، إذ قفزت نحوه قفزا وتعلقت به لتسقطه أرضا.

ونهض كاري بسرعة قائلا " أهلا بكم. أنا بخير. أنا بخير"، مرفقا كلامه بضحكة، وضم المتسابقة إليه في محاولة لتجاوز الموقف.

ووثقت الكاميرات التي تصور البرنامج الشهير على شاشة شبكة "سي بي إس" الأميركية، لحظة سقوط المقدم.

وأوشك كاري الذي سقط تحديدا على حافة المسرح، أن يقع مجددا فوق الجمهور لولا تدخل بعضهم.