وحسمت هاليب المواجهة بنتيجة 6-3 و 4-6 و 9-7.

وجاءت المباراة مثيرة وتغير اتجاهها أكثر من مرة، قبل أن يتفوق إصرار هاليب على مقاومة كيربر وتحسم النتيجة في رابع نقطة لحسم المباراة، عندما خرجت كرة منافستها الألمانية المنهكة خارج خط الملعب.

وستلتقي هاليب البالغة من العمر 26 عاما في المباراة النهائية، السبت، المقبل مع الدنماركية كارولين فوزنياكي.