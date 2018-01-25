وأضاف منوتشين الذي أدلى بتصريحاته الأربعاء، إلى تراجع سعر الدولار: “أعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة (..) لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

وتابع الوزير الأميركي في مؤتمر صحفي أنه "يؤمن "بحرية الصرف، وأن هناك محاسن ومساوئ لموقع الدولار في الأمد القصير، لذلك اعتقدت أن الأمر كان واضحا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منوتشين إن الدولار وعلى مر الوقت "سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد الطويل".

وفي سياق آخر، دافع وزير الخزانة الأميركي عن المحادثات الأميركية بشأن التجارة، مؤكدا أنها تتوافق مع برنامجها الزمني طويل الأمد. وأضاف "لا نسعى إلى خوض حروب تجارية، لكننا نريد الدفاع عن مصالح أميركا".