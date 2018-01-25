ووصف يلدريم العملية العسكرية في عفرين بـ"المشروعة" التي ستمنع تسرب الإرهابيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن "على العالم أن يقبلها".

وأضاف "الولايات المتحدة، التي عملنا معها عبر الناتو وعدد من المنصات الدولية، تدعم الإرهابيين، وهذا غير مقبول"، في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية.

وتابع "أمر مذهل وغير مقبول ... أن تقدم دولة من المفترض أن تحمي حدود حلف الناتو دعما مفتوح للكيانات المسلحة التي تستهدف حدودنا".

وأشار إلى أن ما تفعله تركيا هو وضع حد "لمهزلة التنظيمات الإرهابية"، وأن حكومته لن تسمح بإنشاء كيان "إرهابي" على طول الحدود التركية، في تصريحات أخرى تشير إلى أن تركيا يمكن أن توسع الهجوم على عفرين إلى مناطق أخرى.

وتستهدف العملية التركية في منطقة عفرين السورية، التي دخلت يومها السادس، مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم أنقرة حلفاء لانفصاليين أكراد يخوضون تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عقود.