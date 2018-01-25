وحسب "رويترز"، وصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 71.05 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014.

وتراجعت أسعار النفط قليلا إلى 70.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش لتسجل ارتفاعا قدره 32 سنتا أو 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المئة عن سعر آخر تسوية.

وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، وبدأت التخفيضات العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير، إلى 411.58 مليون برميل.

وهذا أقل مستوى موسمي للمخزونات منذ عام 2015 ويقل عن متوسط 5 سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.