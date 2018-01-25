وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المئة إلى 1360.56 دولار للأوقية (الأونصة)، وفق "رويترز".

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1359.70 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوياته في الثالث من أغسطس 2016 عند 1366.07 دولار.

وارتفعت الفضة 0.2 في المئة في المعاملات الفورية، الخميس، إلى 17.60 دولار بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر وهو 17.69 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1015.24 دولار بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس 2017، عندما بلغ 1024.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1109.220 دولار.