وأعلن رئيس وزراء حكومة الانقلابيين، عبد العزيز بن حبتور، خلال الاجتماع مع رجال الأعمال وكبار التجار في صنعاء تأسيس "شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية"، التي ستتولى تقديم الخدمات المنوطة بالوزارات والهيئات الحكومية، وفق ما أورد مراسلنا، الخميس.

ويقضي مشروع الشركة، التي اعتبرت وسيلة أخرى للنهب، ببيع العديد من المؤسسات الحكومية المسؤولة عن النفط والغاز والطاقة والاتصالات والبناء والثروة السمكية والقمح والمطاحن.

واعتبر مراقبون أن ميليشيات الحوثي الإيرانية لجأت إلى خيار بيع مؤسسات الدولة، بعد أن أفرغت الخزينة العامة بالإنفاق على حروبها، واستنفدت وسائل ابتزاز رجال الأعمال والضغط عليهم لدفع إتاوات.

وأشاروا إلى أن الميليشيات تهدف من وراء بيع المؤسسات العامة إلى نهب وامتصاص ما تبقى من أموال التجار والمواطنين من خلال هذه الشركة المزعومة، التي قالت حكومة الانقلاب إن رأس مالها يصل إلى 100 مليار ريال يمني (400 مليون دولار).

ودعا من يدعى برئيس حكومة الانقلاب القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاكتتاب والمساهمة للمشاركة في تأسيس مشروعات سيادية تسحب البساط من الوزارات الحكومية.

ونصت أحد المشروعات على "إنشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز"، مما يعني عمليا إزاحة شركة النفط اليمنية عن دورها في هذا المجال.

ومن الدعوات الأخرى "إنشاء مشروعات اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع"، وهو تدخل مباشر في عمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب "إنشاء مصانع الطاقة المتجددة ومصانع توليد الطاقة"، وبنوك تجارية وإسلامية، وغيرها.