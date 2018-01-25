وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن القوات التركية واصلت قصفها المدفعي العنيف على مواقع المسلحين الأكراد على الحدود مع سوريا.

وفي وقت سجل توغل بري محدود للقوات التركية وقوات الجيش السوري الحر داخل المنطقة على عدة محاور، يتحدث مسؤولون أكراد عن استعادة عدد من المناطق والبلدات، وسط استمرار الاشتباكات.

ومساء الأربعاء سقطت قذيفتان صاروخيتان على الأقل من الجانب السوري على مسجد في مدينة كيليس التركية الحدودية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، بحسب والي المدينة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أن القوات التركية قتلت أكثر من 287 من المسلحين الأكراد ومن تنظيم "داعش"، منذ بداية عملية عفرين السبت الماضي.

وذكر البيان أن 27 طائرة تابعة للسلاح الجو التركي دمرت 47 هدفا للمسلحين في عفرين.

وتحدث البيان عن مقتل جنديين تركيين، لم تستطع القوات سحب جثثهما في منطقة المعارك بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار الاشتباكات.

إلا أن مسؤولين أكراد يقولون إن الأرقام التي تعلنها القوات التركية غير دقيقة ومبالغ فيها، في وقت تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط عشرات القتلى خلال الأيام الخمسة الأولى من العملية.

وقال المرصد إن 32 مدنيا قتلوا، منذ انطلاق العملية التركية في عفرين.

ومن جهة أخرى، تعرضت بلدة الدندنية غربي منبج التي تبعد 100 كيلومتر عن عفرين لقصف صاروخي تركي مساء الأربعاء، بحسب مجلس منبج العسكري الذي قال إن الصاروخ سقط في نقطة قريبة من تواجد مقاتلين تابعين للمجلس دون تسجيل إصابات.

ويجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة أمنيين وسياسيين في أنقرة، لمتابعة مستجدات العملية التي يقول الجيش التركي إنها متواصلة وفق الخطة الموضوعة لها.