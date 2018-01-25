وقاد المدرب البالغ عمره 65 عاما السعودية إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006، وسبق له تدريب أندية فينوورد وبروسيا دورتموند وهامبورغ بالإضافة إلى 4 سنوات مع هولندا.

ورحل فان مارفيك عن السعودية بعد نهاية التصفيات وسيحل بدلا من إنجي بوستيكوجلو الذي قاد أستراليا للقب كأس آسيا 2015 ورحل "لأسباب شخصية" بعد التأهل إلى روسيا عبر الملحق العالمي.

وقال ستيفن لوي رئيس الاتحاد الأسترالي في بيان "هذا أمر رائع لكرة القدم الأسترالية. بيرت فان مارفيك مدرب كبير".

وستدافع أستراليا عن لقب كأس آسيا في الإمارات في يناير المقبل لكن الاتحاد الأسترالي قال إن فان مارفيك سيقود المنتخب في كأس العالم فقط، وإن التعاقد مع مدرب دائم "سيكون في المستقبل القريب".

ويتولى فان مارفيك فريقا عانى في التصفيات وما زال يعتمد بشكل كبير على أهداف تيم كاهيل الذي بلغ 38 عاما في الشهر الماضي.