وسيطرت اللاعبة الدنماركية على المباراة إلى أن كانت متقدمة 5-4 في أشواط المجموعة الثانية، و30-صفر ومعها الإرسال لحسم المواجهة لكنها توترت لتمنح منافستها البالغ عمرها 22 عاما فرصة إدراك التعادل.

وتعافت فوزنياكي وأنقذت فرصتين للفوز بالمجموعة قبل أن تسيطر على الشوط الفاصل لتبلغ النهائي الذي يقام السبت، إذ ستلعب ضد سيمونا هاليب أو أنجليك كيربر.

وأنهت فوزنياكي، التي لم تفز بأي من الألقاب الأربع الكبرى حتى الآن رغم أنها قضت 67 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي، المباراة بعد 97 دقيقة عندما أعادت ميرتنز كرة بضربة خلفية في الشباك.