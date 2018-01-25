وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن النادي الكتالوني أعلن عن رقم قميص كوتينيو الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، ونُشرت صورة للاعب مرتديا الرقم السابق للنجم الفرنسي تييري هنري أثناء لعبه للفريق الكتالوني.

لكن التساؤلات انطلقت على الفور بشأن عدم منح النجم البرازيلي الرقم 7 الذي لا يرتديه أحد بالفريق حاليا، خاصة وأنه رقم أقرب للنجوم وأفضل تسويقا بالنسبة للاعب وسط ذو مهارات عالية مثل كوتينيو.

وحمل الرقم 7 اللاعب التركي أردا توران، الذي انتقل قبل أسابيع إلى نادي إسطنبول باشيكشهر التركي، مما دفع جماهير برشلونة لاعتقاد أن الرقم 7 سيذهب لكوتينيو.

وعادة ما تعطي الأندية الكبيرة الرقم 7 لنجوم الفريق، مثل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وفرانك ريبيري في بايرن ميونيخ، وألكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد مؤخرا.

كما أن كوتينيو ارتدى الرقم 10 مع ناديه السابق ليفربول، والرقم 11 مع المنتخب البرازيلي.

غريزمان إلى برشلونة؟

وقالت الصحيفة أن الرقم 7 قد يكون من نصيب الفرنسي أنطوان غريزمان قريبا، والذي يرتدي هذا الرقم مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد ومنتخب بلاده فرنسا.

وتحدثت أنباء عدة سابقا عن رغبة برشلونة الشديدة في التعاقد مع النجم الفرنسي الصيف المقبل، مما استدعى من النادي الكتالوني إصدار بيان رسمي ينفي تلك الشائعات.