وخسر ريال مدريد مباراة إياب ربع نهائي بطولة كأس الملك بنتيجة 1-2 على أرضه وبين جماهيره أمام ليغانيس المتواضع، مما دفع جمهور الفريق لإطلاق صافرات الاستهجان خلال الشوط الثاني.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، قال زيدان عقب المباراة: "الخسارة فشل واضح لي.. أنا أتحمل المسؤولية".

كما أكد زيدان أن مصيره مدربا "للملكي" أصبح مهددا، ومعلقا بمباراة باريس سان جرمان التي يعتبرها عدد كبير من جماهير الفريق البطولة الأخيرة هذا الموسم، بعد الخروج من الكأس وفقدان الأمل منطقيا في بطولة الدوري لصالح الغريم برشلونة.

وعند سؤاله إذا ما كان مصيره التدريبي متعلق بمواجهة العملاق الباريسي، قال زيدان: "هذا واضح".

وأضاف زيدان الذي بدا محبطا: "علينا بالاستمرار، ليس هناك حل آخر".

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وسان جرمان يوم 14 فبراير في استاد سانتياغو بيرنابيو.

فيما تقام مباراة العودة على ملعب "حديقة الأمراء" في 6 مارس.