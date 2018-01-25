وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل، "من المرجح أن تبلغ في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار".

وكان ترامب قدر في السابق قيمة الخطة، التي من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط.