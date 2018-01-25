أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن خطته التي طال انتظارها للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو رقم أكبر مما أعلنه في السابق.
وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل، "من المرجح أن تبلغ في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار".
وكان ترامب قدر في السابق قيمة الخطة، التي من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط.