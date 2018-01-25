ورفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى 7 نقاط، بنما احتل المنتخب الأنغولي المركز الثاني برصيد 5 نقاط. وغادر منتخب بوركينا فاسو البطولة بعد أن احتل المركز الثالث برصيد نقطتين ثم المنتخب الكاميروني رابعا بنقطة واحدة.



وسيواجه منتخب الكونغو يوم الأحد المقبل في ربع النهائي ثاني المجموعة الثالثة منتخب ليبيا، بينما يواجه منتخب أنغولا بطل المجموعة الثالثة منتخب نيجيريا.



وفي المباراة الثانية كان المنتخب البوركينابي سباقا للتسجيل في الدقيقة 43 بواسطة اللاعب سيدني محمد سيلا، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس وضعها بسهولة في مرمى الكاميرون.



وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52، بواسطة اللاعب باتريك موصومبو بعد تلقيه لكرة عرضية.