وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض "سيتم ذلك في مرحلة ما، في المستقبل، على مدى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة".



وترأس ترامب في أوائل يناير اجتماعا رفيع المستوى في البيت الأبيض ضم نوابا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمناقشة ملف آلاف المهاجرين المعروفين باسم "دريمرز" (الحالمون) الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.



وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيقدّم الاثنين مشروعه المتعلق بالهجرة، قائلا إنّ من المحتمل أن يلقى قبولا لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين.