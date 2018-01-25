وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووفقا لرويترز، فقد صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1360.23 دولار للأوقية (الأونصة)، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1356.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3 بالمئة إلى17.57 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر.