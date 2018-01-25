وفاز ليغانيس في مباراة الإياب على ملعب سنتياغو برنابيو 2-1، وكان قد خسر 0-1 على ملعبه.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة بتشكيلة طرأ عليها العديد من التغييرات في غياب كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وبدأ ليجانيس المباراة بشكل رائع وسدد كلاوديو بوفو كرة من ركلة حرة اصطدمت بالقائم.

واستحق الفريق الزائر إدراك التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعد نصف ساعة عندما حصل خافيير إيراسو على مساحة مستغلا خطأ من أشرف حكيمي وناتشو ليسدد بشكل رائعة من خارج منطقة الجزاء كرة استقرت في الشباك.

وسدد بوفو كرة مباشرة في الشباك الخارجية في نهاية الشوط الأول وسط صيحات استهجان جماهير ريال ضد فريقها.

وبدا أن ذلك تسبب في رد فعل صاحب الأرض عندما حول كريم بنزيمة كرة داخل المرمى في بداية الشوط الثاني ليضع فريق المدرب زين الدين زيدان في المقدمة في مجموع المباراتين.

وأهدر ديميتريس سيوفاس مدافع ليجانيس فرصة خطيرة من ضربة رأس بالقرب من المرمى لكن بعد ذلك بلحظات لم يخطئ جابرييل بيرس في هز الشباك بضربة رأس ليتقدم فريقه بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.

ويستضيف برشلونة متصدر الدوري جاره إسبانيول في مباراة الإياب الخميس بعدما خسر 1-صفر في الذهاب الأسبوع الماضي.

وكان فريق إشبيلية أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الملك بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في مجمل مباراتي الذهاب والإياب.

والتحق فالنسيا بإشبيلية بفوزه على مضيفه ألافيس 3-2 بركلات الترجيح الأربعاء في إياب ربع النهائي.