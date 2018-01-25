وافتتح البلجيكي أدين هازار التسجيل لتشلسي إثر تمريرة بينية من الإسباني بدرو فانفرد بالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وسجل داخل شباكه (7)، لكن أرسنال أدرك التعادل بواسطة مدافع تشلسي الألماني أنطوني روديغر الذي سجل هدفا خطأ في مرماه (12)، قبل أن يمنحه الفوز هدف السويسري غرانيت شاكا (60) مستغلا دربكة أمام المرمى.

ومنح هذا الهدف أرسنال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية حيث يلاقي مانشستر سيتي في 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي.

وكان مانشستر سيتي تخطى بريستول سيتي من الدرجة الأولى بفوزه عليه ذهابا وإيابا 2-1 و3-2 تواليا.

وكان الفريقان تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج قبل أسبوعين.

ولم يشارك لاعب أرسنال الجديد الأرميني هنريك مخيتاريان القادم من مانشستر يونايتد في صفقة شهدت انتقال التشيلي الكسيس سانشيز في الاتجاه المعاكس، وذلك لكونه خاض هذه المسابقة هذا الموسم في صفوف فريقه السابق.

وإذا كان مدرب أرسنال أرسين فينغر يملك سجلا ناصعا في كأس إنجلترا، فإنه لم يسبق له الفوز في كأس الرابطة منذ توليه تدريب أرسنال.