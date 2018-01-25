وتجلت أطول ناقة أمام أنظار الزوار بطول عام بلغ 3 أمتار ، ومن أعلى الكتف يبلغ طولها 240 سم، وهي صفراء اللون وبلغ سنها سديس. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي عرض أطول ناقة في العالم ضمن فعالية نوادر الإبل وهي من الفعاليات الجديدة في المهرجان واشتملت على : أقصر ناقة ، والجمل ذي السنامين، والإبل ذات اللونين.

واهتم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعرض موروث الإبل، وتعريف الزوار بمسميات الإبل وألوانها، وتثقيفهم بجميع ما يتعلق بالإبل.