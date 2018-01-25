ونقلت رويترز عن الجيش اللبناني إن المعتقل يدعى محمد أحمد عبد الغني الحجيري، وأنه كان على صلة بمتشدد سوري مطلوب فيما يتصل بهجوم بقنبلة في 2015 على مقهى في بيروت أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عدة هجمات وفككت شبكات لتنظيم داعش في البلاد منذ تفجيرات عام 2015، لكن انتحاريين تمكنوا من مهاجمة قرية مسيحية في شمال لبنان في 2016، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.