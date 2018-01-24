وبعد غيابه عن سقوط فريقه السابق أرسنال أمام نوتنغهام فورست في الدور الثالث، أصبح بمقدور الدولي التشيلي مواصلة اللعب في كأس الاتحاد مع فريق آخر، وقد يظهر في ملعب يوفيل تاون في المباراة رقم 100 للمدرب جوزيه مورينيو مع مان يونايتد.

وعبر مان يونايتد كل الفرق التي واجهها في دور الستة عشر لكأس الاتحاد من الدرجة الرابعة أو أقل، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خاضها.

ويتأخر "الشياطين الحمر" بفارق 12 نقطة عن مان سيتي في البريميرليغ، ويبدو أن لقبا آخر للدوري بات بعيد المنال، ولذلك من المنتظر أن يقامر مورينيو بالدفع بأفضل تشكيلة من أجل لقب هذا الموسم.