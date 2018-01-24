ويسير رونالدو على نهج نجوم رياضة آخرين استثمروا في فنادق ومن بينهم لاعب التنس آندي موراي، لكن مشروع رونالدو "بيستانا" له طموحات عالمية.

ويعد المشروع الجديد الخامس في سلسلة (بيستانا سي.آر7)، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي.آر) ورقم قميصه (7).

وصرح جوزيه روكيت، رئيس التطوير في مجموعة "بيستانا" للفنادق، بأن المشروع سيستأجر فندقا يضم 160 غرفة لمدة 20 عاما ويديره. وسيكون المستثمر المغربي "إم. أفينيو" هو المالك والممول.

وأوضح روكيت للصحفيين "أن العلامة ستنمو بين ثلاث وخمس سنوات..سنزيد بسرعة عدد الفنادق إلى الضعفين"، مضيفا أن إيبيزا وميلانو من بين المواقع المحتملة.

ويفتتح رونالدو وبيستانا فندقين، هذا العام، في مدريد ونيويورك، بعدما اختبرا بالفعل السوق في البرتغال التي تشهد ازدهارا سياحيا، من خلال فندقين في البداية في كل من ماديرا ولشبونة.

وبيستانا هي سلسلة عائلية تضم أكثر من 90 فندقا فخما. وقال روكيت إنها تهدف إلى فتح 20 فندقا آخر، من بينهم فنادق تحمل العلامة التجارية "سي.آر 7" باستثمارات قيمتها 200 مليون يورو بنهاية هذا العقد، معظمها في البرتغال.