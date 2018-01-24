وقال ضابط في الشرطة القضائية إن مدير نشر صحيفة "الشاهد" محمد عيسى بكر تم الاستماع إليه قبل إحالة محتملة على النيابة.

وكانت الصحيفة قد أوردت أواخر ديسمبر 2017 أن الرئيس السوداني نصح نظيره التركي أثناء زيارته الخرطوم بعدم الاستثمار كثيرا في تشاد، لإنه بلد "غير مستقر"، بحسب ما أفاد علي جبريل علي نائب رئيس المجلس الأعلى للاتصال التشادي.

وأوضح علي "أن سفارة السودان في تشاد رفعت الأمر إلينا وإلى وزارة الخارجية"، مضيفا أن المجلس قام لاحقا "بإحالة الأمر على النائب العام" كما ينص القانون.

وبحسب المجلس الأعلى للاتصال فقد طلب من الصحافي أن يقدم إثباتات على مزاعمه، لكنه لم يفعل.

وكان الرئيس التركي قد زار السودان ليومين نهاية العام الماضي ثم زار إنجامينا حيث التقى الرئيس التشادي.