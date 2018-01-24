ووقف الشاب البالغ من العمر 25 عاما على حافة السكة، لكنه أساء تقدير موقعه وظل ينتظر القطار إلى أن صدمه، بشكل عنيف، لكن لحسن حظه، لم يتعرض للدهس، وألقته الضربة بعيدا عن السكة.

وأصيب الشاب الذي ما زال يتابع دراسته، في ذراعه اليمنى وصدره، وتماثل نسبيا للشفاء بعدما تجاوز مرحلة الخطر، حسب موقع "إنديان إكسبريس" الذي بث مقطع الفيديو.

وحاول سائق القطار أن يحذر الشاب عبر المنبه الصوتي، لكن ملتقط السيلفي ظل في مكانه غير آبه بالخطر الذي يحدق به.

ويفقد عدد من عشاق السيلفي حياتهم، سنويا، جراء التقاط صور في أماكن خطرة مثل أسطح المباني أو محطات القطار.