وقال منوتشين في منتدى دافوس "من الواضح أن الدولار الضعيف جيد لنا، أنه جيد لأن له علاقة بالتجارة والفرص"، وفق "فرانس برس".

وتدارك وزير الخزانة الأميركي أنه "على المدى الطويل، فإن قوة الدولار تعكس قوة الاقتصاد الأميركي، وهو العملة الرئيسية للاحتياطات وسيظل كذلك".

ويسجل الدولار تراجعا منذ الثلاثاء بعد اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدابير حمائية جديدة تستهدف الصين وكوريا الجنوبية، وقد فقدت العملة الخضراء مزيدا من قيمتها بعد تصريحات منوتشين.

واعتبرت تصريحاته بمثابة ضوء أخضر من واشنطن لخفض قيمة الدولار من أجل دعم الصادرات الأميركية عبر جعلها أقل كلفة.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسجل الأربعاء قرابة الساعة 13:00 ت غ 1,2356 دولار لليورو، وهو أدنى مستوى له بالنسبة إلى العملة الأوروبية الموحدة منذ ديسمبر 2014.