وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء "وقع قلب الدفاع الفرنسي اتفاقا مبدئيا مع مانشستر سيتي الذي سيدفع البند الجزائي وقيمته 65 مليون يورو". حسب ما نقلت فرانس برس.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن مان سيتي سيدفع أيضا مبلغ 5 ملايين يورو إضافية تتعلق بحقوق "النشأة"، لأن اللاعب تدرج في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو ما يرفع قيمة الصفقة إلى 70 مليون.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن لابورت سيصبح ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دييك المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع لابورت عقدا لمدة خمس سنوات ونصف بحسب إذاعة "أوندا سيرو".

وكان لابورت قد جدد عقده مع بلباو عام 2016 ولمدة أربع سنوات.



















