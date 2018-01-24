وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن المتمردين الحوثيين، يزعمون أن هذه الوكالات "تفتقر إلى التصاريح السليمة".

وقالت المصادر لـ"أسوشيتد برس"، إن "المفاوضات جارية" مع الميليشيات من أجل عودة عمل الوكالات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأظهرت وثيقة تم تسريبها على تويتر من قبل السفارة اليمنية في واشنطن، التي تديرها الحكومة الشرعية، قائمة مكونة من 35 وكالة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة للأطفال ومنظمة "أوكسفام".

والوثيقة موقعة من قبل نائب وزير الصحة الموالي للحوثيين، تأمر المسؤولين بـ"منعها (الوكالات) من التنقل من وإلى المحافظات" لأنها تعمل "من جانب واحد".