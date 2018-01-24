واحتل مانشستر يونايتد المركز الأول بفارق بسيط عن نادي ريال مدريد الإسباني، إذ إن عوائده في العام 2017 لا تزيد على عوائد الفريق الملكي إلا بحدود 1.5 مليون جنيه استرليني.

ليس هذا فحسب، بل إن فريقا مدينة مانشستر حلا ضمن الأندية الخمسة الأولى، حيث احتل مانشستر سيتي المركز الخامس، بعد كل من برشلونة وبايرن ميونيخ.

وحقق مانشستر يونايتد في موسم 2016/2017 عوائد بلغت 581.2 مليون جنيه استرليني مقابل 515.3 مليونا في موسم 2015/2016.

أما ريال مدريد فحقق عوائد بلغت 579.6 مليون جنيه عام 2017 مقابل 463.8 مليونا عام 2016، في حين حل برشلونة ثالثا بعوائد وصلت إلى 557.1 مليون جنيه (463.8 مليونا عام 2016).

بايرن ميونيخ الألماني حل رابعا بعوائد وصلت إلى 505.1 مليون جنيه (442.7 مليونا عام 2016).

واحتل مانشستر سيتي المركز الخامس محققا 453.5 مليون جنيه كعوائد في العام 2017 مقابل 392.6 مليون جنيه عام 2016.

ويعود الفضل في تفوق الأندية الإنجليزية في مجال العوائد إلى صفقة حقوق البث التلفزيوني القياسية، التي أوصلت 13 ناديا إنجليزيا إلى قائمة الأندية الثلاثين الأولى في العالم.

يستعرض الإنفوغرافيك المرفق الأندية العشرة الأغنى في العالم، من دون أن يتطرق إلى الأندية العشرة التالية، والتي شملت، على الترتيب، توتنهام هوتسبر وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وليستر سيتي وإنتر ميلان وشالكة ووست هام وساوثهامبتون ونابولي وإيفرتون.