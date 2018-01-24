وأظهرت نتائج أعمال الشركة التي نشرتها رويترز، الأربعاء، انخفاض إيراداتها بنسبة 5 بالمائة.

وقالت جنرال إلكتريك إن الأرباح هبطت 88 بالمائة في أنشطة الكهرباء المتعثرة التي تصنع معدات توليد الكهرباء، وعزت ذلك إلى مصاريف غير محددة وعوامل أخرى.

وأضافت الشركة أن إجمالي السيولة من أنشطة التشغيل الصناعي بلغ 7.8 مليار دولار في الربع الأخير، بما يفوق توقعات بوصولها إلى 7 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن قدرتها على توليد السيولة تتحسن.