وجرى فرض الغرامة على "كوالكوم" بسبب منحها شركة "أبل" المصنعة لهواتف آيفون مبالغ مالية مقابل استخدام الشرائح التي تصنعها فقط، واستبعاد منافسين مثل إنتل.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن تحقيقها الذي بدأ في عام 2015 شمل فترة ما بين 2011 و 2016 وأخذ في الحسبان وضع كوالكوم المهيمن على سوق صناعة شرائح ربط الهاتف بالشبكات التي تتيح اتصالات الجيل الرابع السريعة.

وصرحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، في بيان "دفعت كوالكوم مليارات الدولارات لعميل مهم هو أبل كي لا يشتري من المنافسين. وهذه المدفوعات لم تقتصر فقط على تخفيضات السعر وإنما أيضا تمت بشرط أن تستخدم أبل حصريا الرقائق التي تصنعها كوالكوم في جميع أجهزة آيفون وآيباد".

وأضافت "هذا يعني عدم قدرة أي منافس على تحدي كوالكوم في السوق بغض النظر عن مدى جودة منتجاته".

وتمثل هذه الغرامة الباهظة، 4.9 بالمئة من دورة مبيعات كوالكوم في 2017.

ويوجد نزاع قانوني كبير بين أبل وكوالكوم، جراء ممارسات كوالكوم التجارية التي بدأت قبل عام، حيث تقاضي أبل كوالكوم للحصول على تعويض بقيمة مليار دولار تقريبا في انتهاك يتعلق بتخفيضات تعهدت بها كوالكوم لأبل ثم تراجعت عنها.