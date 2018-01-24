وسيلعب الثلاثة ضمن المجموعة الأولى بالمستوى الأول، وهو الأعلى بين 4 مستويات للبطولة، التي دفع بها الاتحاد الأوروبي للعبة بديلا للمباريات الدولية الودية.

وستواجه إيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام، البرتغال بطلة أوروبا وبولندا ضمن المجموعة الثالثة، بينما ستلعب إسبانيا مع إنجلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة. وستلعب بلجيكا مع سويسرا وأيسلندا ضمن المجموعة الثانية.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي، الذي سيقام في يونيو 2019، وسيليه النهائي.

وسيضم دوري الأمم الأوروبية كافة المنتخبات الـ55 في أوروبا، وسيتم تقسيمها إلى 4 مستويات يضم كل مستوى 4 مجموعات، مما سيوفر، وفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي، للعبة المزيد من المباريات الرسمية.

كما ستوفر البطولة "بابا خلفيا" لبطولة أوروبا 2020، إذ سينال منتخب واحد من كل مستوى، مكانا في النهائيات التي ستقام بعد عامين.

وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين الجارتين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في المجموعة الأولى، بينما ستلعب أيرلندا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة، التي ستضم ويلز أيضا.

وكانت الدنمارك تغلبت على أيرلندا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة..

الدوري الأول:

- المجموعة الأولى: المانيا وفرنسا وهولندا.

- المجموعة الثانية: بلجيكا وسويسرا وأيسلندا.

- المجموعة الثالثة: البرتغال وإيطاليا وبولندا.

- المجموعة الرابعة: إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا.

الدوري الثاني:

- المجموعة الأولى: سلوفاكيا وأوكرانيا وتشيكيا.

- المجموعة الثانية: روسيا والسويد وتركيا.

- المجموعة الثالثة: النمسا والبوسنة وأيرلندا الشمالية.

- المجموعة الرابعة: ويلز وأيرلندا والدنمارك.

الدوري الثالث:

- المجموعة الأولى: اسكتلندا وألبانيا وإسرائيل.

- المجموعة الثانية: المجر واليونان وفنلندا وإستونيا.

- المجموعة الثالثة: سلوفينيا والنرويج وبلغاريا وقبرص.

- المجموعة الرابعة: رومانيا وصربيا ومونتينيغرو وليتوانيا.

الدوري الرابع:

- المجموعة الأولى: جورجيا ولاتفيا وكازاخستان وأندورا.

- المجموعة الثانية: بيلاروسيا ولوكسمبورغ ومولدافيا وسان مارينو.

- المجموعة الثالثة: أذربيجان وجزر فارو ومالطا وكوسوفو.

- المجموعة الرابعة: مقدونيا وأرمينيا وليشتنشتاين وجبل طارق.