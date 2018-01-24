وقال الجبير إن إيران تمثل النظرة الظلامية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن إيران تسعى إلى محاولة إحياء إمبراطورية دمرت منذ مئات السنين.

أما وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة قال: "هناك فقدان للثقة مع إيران، فهناك إيران الشعب والثقافة والتاريخ التي نعرفها، وفي جانب آخر هناك الوضع القائم منذ عام 1979".

وأضاف "على إيران أن تغير تصرفاتها وتكون جزءا من التحالف الدولي لحماية المنطقة".

بينما قال قرقاش إنه يجب محاربة التشدد، والعمل على أن تكون دول المنطقة دولا طبيعية بابتكار حلول محلية.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في الندوة التي أدارها الصحفي الأميركي توماس فريدمان "علينا الانتصار في الحرب على الإرهاب، ووقف تمويل التشدد".