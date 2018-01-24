وقال آل جابر إن "الشحنة الجديدة عبر الجسر الجوي تأتي في إطار استمرار تنفيذ أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سمان".

وتتواصل عملية الإغاثة الإنسانية إلى اليمن عبر الجسرين الجوي والبري، ضمن خطة دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتسير عملية الإغاثة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية.

وأدى انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، إلى أزمة إنسانية يعانيها ملايين السكان في البلد الفقير.