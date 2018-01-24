واستجابت دائرة المراجعة بالمحكمة لطلب مراجعة كان قد تقدم به العضو المنسوب لرئيس النادي السابق صالح إدريس، الذي كان تقدم بطلب المراجعة للمحكمة العليا في 30 مايو 2015 ضد مفوضية هيئات الشباب والرياضة، التي اعتمدت فوز الكاردينال برئاسة نادي الهلال في انتخابات 2014.

وأوضح كمال الأمين محامي الطاعن أنهم حصلوا على قرار المحكمة الإدارية، وسيتم تسليمه للمفوضية من أجل التنفيذ.

من جهتها، قالت المنسق الإعلامي لنادي الهلال، فاطمة الصادق، إن القرار طبيعي، وقد وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها قرارا بإبطال شرعية الكاردينال لرئاسة النادي، وتم استئنافه وعاد الكاردينال رئيسا للهلال.

وأضافت الصادق أن مجلس إدارة نادي الهلال سيتبع ذات الخطوات لاستئناف القرار قريبا.