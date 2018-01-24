وأورد المرصد أن القصف والضربات الجوية التركية في عفرين قتلت 28 مدنيا، بينما لقي مدنيان حتفهما قرب مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، جراء قصف وحدات "حماية الشعب الكردية" التي تدافع عن عفرين.

وصرح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، بأن 48 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا، وأضاف أن عدد القتلى في صفوف وحدات حماية الشعب ارتفع إلى 42.

وقالت تركيا إن اثنين من جنودها قتلا في العملية العسكرية، بحسب "رويترز".